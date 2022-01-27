В МВД сообщили о возбуждении дела против экс-сотрудника посольства США в Москве Фогеля

Следователи МВД России возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Гражданин США задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК России», — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, в связи с тем, что подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД добавили, что сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного и установили по камерам видеонаблюдения, что супруга подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик.

По данным полиции, она вынесла из дома сверток и выбросила в мусорный бак. Позже женщина забрала его, переложила в пакет, после чего унесла за пределы жилого комплекса.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Подмосковье.