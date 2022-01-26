В Подмосковье пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Подмосковье пресекли деятельность подпольной нарколаборатории
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств», — говорится в заявлении в Telegram.

Уточняется, что у задержанных обнаружили почти 2 кг наркотических средств, а также прекурсоры, весы и записная книжка. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества посредством интернет-магазина.

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