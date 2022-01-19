Сотрудники полиции задержали четырёх сбытчиков наркотиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники управления по борьбе с наркотиками пресекли деятельность группы лиц, продававших запрещённые вещества посредством интернет-магазина.

Полицейские при поддержке бойцов отряда «Гром» задержали двух организаторов нелегального бизнеса, а также двух «закладчиков».

В общей сложности, у них изъяли порядка 3 кг наркотиков.

«В своей деятельности организованная группа пользовалась бесконтактным способом с использованием «тайников-закладок», — сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что при осуществлении деятельности они пользовались различными мессенджерами в целях конспирации и координации.

В декабре полицейские в Якутии задержали шесть участников межрегионального преступного сообщества, сбывавшего наркотики через интернет-магазины в теневом сегменте Всемирной сети.

До этого сотрудники полиции задержали в нескольких регионах России 21 фигуранта уголовного дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 кг запрещённых веществ.