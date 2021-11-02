В МВД сообщили о задержании 21 фигуранта по делу об оптовой торговле наркотиками

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Сотрудники полиции задержали в нескольких регионах России 21 фигуранта уголовного дела об оптовой торговле наркотиками, изъято 370 кг запрещённых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В МВД сообщили о задержании 21 фигуранта по делу об оптовой торговле наркотиками
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях задержали 21 участника криминальной структуры», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в отношении злоумышленников за незаконный оборот наркотиков возбуждён ряд уголовных дел, в ходе расследования которых установлено, что все фигуранты являются звеньями одной цепи.

По данным МВД, всего из незаконного оборота изъято свыше 370 кг запрещённых веществ.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве правоохранительные органы изъяли более 600 кг сильнодействующих медицинских препаратов, оборот которых на территории страны ограничен. 

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