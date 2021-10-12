В Москве изъяли более 600 кг сильнодействующих веществ

В Москве правоохранительные органы изъяли более 600 кг сильнодействующих медицинских препаратов, оборот которых на территории страны ограничен. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории России ограничен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники нелегально распространяли вещества через столичные аптеки, они задержаны полицейскими.

Ранее начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов заявил, что в период пандемии зафиксировано сокращение контрабанды наркотических веществ в Россию.