В Москве изъяли более 600 кг сильнодействующих веществ

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В Москве правоохранительные органы изъяли более 600 кг сильнодействующих медицинских препаратов, оборот которых на территории страны ограничен. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве изъяли более 600 кг сильнодействующих веществ
  • РИА Новости

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории России ограничен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники нелегально распространяли вещества через столичные аптеки, они задержаны полицейскими.

Ранее начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов заявил, что в период пандемии зафиксировано сокращение контрабанды наркотических веществ в Россию.

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