В Москве изъяли более 600 кг сильнодействующих веществ
- РИА Новости
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории России ограничен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники нелегально распространяли вещества через столичные аптеки, они задержаны полицейскими.
Ранее начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов заявил, что в период пандемии зафиксировано сокращение контрабанды наркотических веществ в Россию.