В МВД сообщили о снижении контрабанды наркотиков в Россию

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Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов в интервью газете «Известия» заявил, что в период пандемии зафиксировано сокращение контрабанды наркотических веществ в Россию.
В МВД сообщили о снижении контрабанды наркотиков в Россию
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Он отметил, что этому способствовали меры, введённые из-за коронавируса в большинстве стран, предусматривающие перекрытие границ и ограничение на перемещение людей и грузов.

«В январе — мае 2020 года отмечено сокращение контрабандных поставок наркотических средств», — сказал Храпов.

Он добавил, что в то же время увеличились изъятия марихуаны и синтетических наркотиков.

Ранее МВД завершило расследование дела о контрабанде наркотиков из Доминиканской Республики.

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