В МВД сообщили о снижении контрабанды наркотиков в Россию
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Он отметил, что этому способствовали меры, введённые из-за коронавируса в большинстве стран, предусматривающие перекрытие границ и ограничение на перемещение людей и грузов.
«В январе — мае 2020 года отмечено сокращение контрабандных поставок наркотических средств», — сказал Храпов.
Он добавил, что в то же время увеличились изъятия марихуаны и синтетических наркотиков.
Ранее МВД завершило расследование дела о контрабанде наркотиков из Доминиканской Республики.