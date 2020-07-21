В МВД сообщили о снижении контрабанды наркотиков в Россию

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов в интервью газете «Известия» заявил, что в период пандемии зафиксировано сокращение контрабанды наркотических веществ в Россию.

Он отметил, что этому способствовали меры, введённые из-за коронавируса в большинстве стран, предусматривающие перекрытие границ и ограничение на перемещение людей и грузов.

«В январе — мае 2020 года отмечено сокращение контрабандных поставок наркотических средств», — сказал Храпов.

Он добавил, что в то же время увеличились изъятия марихуаны и синтетических наркотиков.

Ранее МВД завершило расследование дела о контрабанде наркотиков из Доминиканской Республики.