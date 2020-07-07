Полиция завершила расследование дела о контрабанде наркотиков из Доминиканской Республики

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела против лидера международной группы, занимавшейся контрабандными поставками наркотиков из Доминиканской Республики в Россию.

«По версии следствия, с марта 2016 года по август 2018 года злоумышленник совместно с сообщниками осуществлял контрабандные поставки наркотического средства кокаин из Доминиканской Республики через страны Евросоюза, Украину и Республику Беларусь на территорию Российской Федерации с целью последующего сбыта», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У каждого участника преступной группировки была своя роль.

В 2017 году в международном аэропорту Мюнхена задержали трёх граждан Белоруссии, выполнявших функции курьеров. Они осуждены и отбывают наказание.

Ещё двух соучастников задержали в мае 2018 года при пересечении украинско-белорусской границы. Гомельский районный суд приговорил их к 12 и 16 годам лишения свободы.

В том же году задержаны двое подозреваемых, занимавшихся сбытом наркотиков на территории Москвы и Московской области. Предполагаемого лидера задержали в Санкт-Петербурге.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.