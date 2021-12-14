В Якутии пресекли крупный канал сбыта наркотиков

Полицейские в Якутии задержали шесть участников межрегионального преступного сообщества, сбывавшего наркотики через интернет-магазины в теневом сегменте интернета.

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Отмечается, что из тайников в разных городах изъято более 16 кг синтетических наркотиков.

Согласно версии следствия, двое задержанных являются активными участниками преступного сообщества, вовлекавшими граждан в наркобизнес.

Ранее в исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали сотрудницу при попытке передачи одному из заключённых наркотиков.