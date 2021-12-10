В Тюменской области сотрудницу ФСИН задержали при попытке передачи наркотиков

В исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали сотрудницу при попытке передачи одному из заключённых наркотиков.

«Заключённый из ИК-6 попросил жителя Тюмени забрать из тайника заказанные им через Telegram наркотики. Тот спрятал их в зарядные устройства, и с водителем маршрутки отправил в Ишим», — рассказали URA.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Впоследствии посылку передали сотруднице, которая работала в колонии в должности контролёра материалов. Но передачу осуществить не удалось, поскольку она была задержана.

Отмечается, что женщина уже не в первый раз передавала запрещённые предметы в колонию.