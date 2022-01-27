Посольство США следит за ситуацией с задержанием в России американца Фогеля

Посольство США в России следит за ситуацией с задержанием американца Марка Фогеля, в отношении которого возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

«Мы со всей ответственностью относимся к необходимости оказания помощи гражданам США за границей и следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности в настоящее время у нас нет дополнительных комментариев», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца.

Ранее в МВД сообщили о возбуждении дела против экс-сотрудника посольства США в Москве Фогеля.

Также сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного и установили по камерам видеонаблюдения, что супруга подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик.