Посольство США следит за ситуацией с задержанием в России американца Фогеля
- AP
«Мы со всей ответственностью относимся к необходимости оказания помощи гражданам США за границей и следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности в настоящее время у нас нет дополнительных комментариев», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца.
Ранее в МВД сообщили о возбуждении дела против экс-сотрудника посольства США в Москве Фогеля.
Также сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного и установили по камерам видеонаблюдения, что супруга подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик.