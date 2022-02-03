Сенатор Климов поддержал введение ответных мер в отношении немецких СМИ из-за RT DE

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Москва в качестве ответной меры на ситуацию с RT DE прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в России.

«Эти меры меня точно не удивили. Более того, ещё в декабре говорил, что такого рода действия германских властей в отношении российского СМИ могут привести к необходимости ответных мер. И, как сказали в МИД до того, как опубликовать этот конкретный перечень: немецкая сторона своими последними действиями лишила нас возможности принимать иного рода меры. Просто вынудили нас на такого рода ответные шаги», — пояснил Климов.

Парламентарий подчеркнул, что шаги, предлагаемые Министерством иностранных дел, «вполне адекватны».

Он добавил, что подобные действия со стороны западных стран разрушают «возможность диалога между людьми, между народами», но это, как объяснил собеседник RT, «не наш выбор».

«Это, к великому сожалению, ситуация, которая продуцируется людьми, которые нас же упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова. Им бы лучше в зеркало посмотреть на себя — и всё встанет на свои места», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.