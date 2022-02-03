Председатель ФОМС Чернякова отметила рост числа госпитализаций из-за последствий COVID-19

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова рассказала о видах медицинской помощи, за которыми люди стали чаще обращаться из-за последствий коронавируса.

Количество госпитализаций в условиях круглосуточного и дневного стационаров для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилось на 18,6%, рассказала она в беседе с «Российской газетой».

Также она отметила, что число госпитализаций для пациентов с ревматологическими заболеваниями выросло на 4,3%, с урологическими — на 3,4%, с эндокринологическими — на 2,4%. Количество людей, которым требуется медицинская реабилитация, увеличилось более чем на треть.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».