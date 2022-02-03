Председатель ФОМС Чернякова отметила рост числа госпитализаций из-за последствий COVID-19
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Количество госпитализаций в условиях круглосуточного и дневного стационаров для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличилось на 18,6%, рассказала она в беседе с «Российской газетой».
Также она отметила, что число госпитализаций для пациентов с ревматологическими заболеваниями выросло на 4,3%, с урологическими — на 3,4%, с эндокринологическими — на 2,4%. Количество людей, которым требуется медицинская реабилитация, увеличилось более чем на треть.
Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».