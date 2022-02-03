Доктор медицинских наук Руженцова напомнила о мерах профилактики COVID-19

Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова напомнила о мерах профилактики COVID-19.

«Каким образом можно снизить риски? Конечно, после контактов необходимо умыть не только руки, но и лицо, при этом и со слизистой оболочки глаз происходит очищение. А если был достаточно тесный контакт, то есть практически было общение с человеком, который кашляет, чихает, то рекомендуется промыть глаза специальными растворами для гигиенической обработки глаз», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, это может быть физраствор или раствор на основе гиалуроновой кислоты.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».