Доктор медицинских наук Руженцова поддержала ограничительные меры по COVID-19 в России

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Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова поддержала ограничительные меры по COVID-19 в России.
Доктор медицинских наук Руженцова поддержала ограничительные меры по COVID-19 в России
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«У нас сейчас ограничения вводятся, на мой взгляд, очень правильно, очень корректно, то есть в соответствии с нагрузкой, в соответствии не только с заболеваемостью, но и с тяжестью проявлений, числом госпитализаций в том или другом регионе. Локальные ограничения мы видим по городам, школам отдельным», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, снятие ограничительных мер должно быть таким же, то есть постепенным, в зависимости от ситуации в отдельных регионах, районах и даже отдельных учреждениях.

Ранее сообщалось, что Италия 31 марта может снять введённый из-за коронавируса два года назад режим ЧС.

Как передавало интернет-издание argumenti.ru, за сутки в России выявили 155 768 случаев коронавируса.

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