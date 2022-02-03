Доктор медицинских наук Руженцова высказалась о сокращении срока карантина по COVID-19

Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова высказалась о сокращении срока карантина по COVID-19.

«Семидневный срок, в первую очередь, в основном для тех, кто контактировал и не имеет никаких симптомов. При этом не вакцинирован, не переболел, не имеет иммунитета. За это время проявляются или не проявляются симптомы коронавирусной инфекции. И сокращение периода изоляции было из-за того, что мы увидели, что инкубационный период у «омикрона» сократился», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в основном, время от момента заболевания до момента проявления симптомов составляет от двух до пяти дней, чаще — два-три дня, очень редко — шесть-семь дней.

Как отметила Руженцова, если пациент имеет симптоматику и положительный ПЦР, то это уже говорит о том, что идёт заболевание и ограничительные сроки будут другими — до отрицательного ПЦР и до полного выздоровления.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России зафиксировали 155 768 случаев коронавируса.