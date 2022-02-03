Доктор медицинских наук Руженцова сравнила симптомы «омикрона» и гриппа

Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сравнила симптомы «омикрона» и гриппа.

«Вся проблема в том, что сейчас «омикрон» маскируется под другие заболевания очень умело, в гораздо большей степени, чем предыдущие его варианты. У пациентов совершенно разнообразная симптоматика, которую очень сложно отличить от гриппа, иногда от риновирусной инфекции», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, иногда симптоматика напоминает ротавирусную инфекцию.

Как отметила Руженцова, чаще всего наблюдаются першение в горле, насморк, кашель, что характерно для большинства сезонных респираторных вирусных инфекций.

«Повышение температуры у многих пациентов отмечается. У некоторых такое же, как при гриппе, то есть резкий рост температуры до 39 и больше градусов. У некоторых небольшое повышение до субфебрильных цифр, то есть до 37,5—38 градусов», — сообщила эксперт.

Она добавила, что на данный момент нет симптома, который бы однозначно показывал, что это COVID-19, связанный с «омикроном».

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