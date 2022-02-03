Доктор медицинских наук Руженцова сравнила симптомы «омикрона» и гриппа

Короткая ссылка
Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сравнила симптомы «омикрона» и гриппа.
Доктор медицинских наук Руженцова сравнила симптомы «омикрона» и гриппа
  • Gettyimages.ru

«Вся проблема в том, что сейчас «омикрон» маскируется под другие заболевания очень умело, в гораздо большей степени, чем предыдущие его варианты. У пациентов совершенно разнообразная симптоматика, которую очень сложно отличить от гриппа, иногда от риновирусной инфекции», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, иногда симптоматика напоминает ротавирусную инфекцию.

Как отметила Руженцова, чаще всего наблюдаются першение в горле, насморк, кашель, что характерно для большинства сезонных респираторных вирусных инфекций.

«Повышение температуры у многих пациентов отмечается. У некоторых такое же, как при гриппе, то есть резкий рост температуры до 39 и больше градусов. У некоторых небольшое повышение до субфебрильных цифр, то есть до 37,5—38 градусов», — сообщила эксперт.

Она добавила, что на данный момент нет симптома, который бы однозначно показывал, что это COVID-19, связанный с «омикроном».

Ранее Newinform сообщал, что за сутки в России выявили 155 768 случаев коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить