В ходе учений «Панцирь-С1» развернули в Воронежской области

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Расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» развернули в рамках учений в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В ходе учений «Панцирь-С1» развернули в Воронежской области
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» ЗВО в Воронежской области заступили на боевое дежурство в рамках планового двустороннего тактического учения войск ПВО и оперативно-тактической авиации», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что ЗРПК отрабатывают прикрытие наземных комплексов С-300ПМ2.

Также расчётам «Панцирей» предстоит показать навыки борьбы с авиационными тепловыми ловушками.

Ранее Россия в рамках проверки сил  реагирования Союзного государства перебросила в Белоруссию комплексы «Панцирь-С».

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