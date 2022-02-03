В ходе учений «Панцирь-С1» развернули в Воронежской области
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- РИА Новости
«Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» ЗВО в Воронежской области заступили на боевое дежурство в рамках планового двустороннего тактического учения войск ПВО и оперативно-тактической авиации», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что ЗРПК отрабатывают прикрытие наземных комплексов С-300ПМ2.
Также расчётам «Панцирей» предстоит показать навыки борьбы с авиационными тепловыми ловушками.
Ранее Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросила в Белоруссию комплексы «Панцирь-С».