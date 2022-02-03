Поклонская заявила, что приступит к работе в Россотрудничестве на следующей неделе

Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что приступит к новой работе в Россотрудничестве на следующей неделе.

«Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества», — сказала Поклонская.

2 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на должность замглавы Россотрудничества.

Другим указом президент освободил Поклонскую от должности посла России в Республике Кабо-Верде.

В середине января в МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.