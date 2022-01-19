В МИД России подтвердили, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде в качестве посла

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В МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.
В МИД России подтвердили, что Поклонская не поедет в Кабо-Верде в качестве посла
  • AP

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Ранее Поклонская заявила, что по личным обстоятельствам не сможет вступить в должность.

13 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.

Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года. 

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