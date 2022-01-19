Поклонская заявила, что по личным причинам не вступит в должность посла в Кабо-Верде

Короткая ссылка
Наталья Поклонская, назначенная российским послом в Кабо-Верде, заявила, что по личным обстоятельствам не сможет вступить в должность.
Поклонская заявила, что по личным причинам не вступит в должность посла в Кабо-Верде
  • Legion-Media

«Нет, не планирую», — цитирует ТАСС Поклонскую.

По её словам, «изменились личные обстоятельства».

При этом Поклонская добавила, что «готова на любую должность», где она будет полезна государству.

13 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.

Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить