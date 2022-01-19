Поклонская заявила, что по личным причинам не вступит в должность посла в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, назначенная российским послом в Кабо-Верде, заявила, что по личным обстоятельствам не сможет вступить в должность.

«Нет, не планирую», — цитирует ТАСС Поклонскую.

По её словам, «изменились личные обстоятельства».

При этом Поклонская добавила, что «готова на любую должность», где она будет полезна государству.

13 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.

Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года.