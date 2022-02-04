Названо число планирующих пожениться 14 февраля пар в Москве

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Анастасия Румянцева
В День всех влюблённых (14 февраля) в Москве поженятся около 300 пар. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС столицы.
Названо число планирующих пожениться 14 февраля пар в Москве
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Отмечается, что церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания №1, 3 и 4, также неторжественная регистрация состоится в центрах госуслуг «Мои документы».

«Кроме того, город подготовил для молодожёнов подарок — в День всех влюблённых церемонии бракосочетания пройдут на двух столичных катках: на ВДНХ и в музее-заповеднике «Коломенское». Всего заключить брак на коньках планируют шесть пар молодожёнов», — рассказали RT в пресс-службе столичного управления.

Ранее в Управлении ЗАГС Москвы назвали число поданных на 31 декабря заявлений.

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