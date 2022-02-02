В Подмосковье оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году

В Московской области оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году. В январе 2022-го выдали 440 тыс. таких документов.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

С 4 февраля электронный больничный можно будет закрыть через горячую линию 122.

Как отметил глава Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, у такого больничного листа много преимуществ: его невозможно потерять или испортить, а на оформление нужно меньше времени.

«И что самое главное — это сокращает бумажную отчётность, в Московской области мы уже несколько лет активно внедряем цифровизацию во все сферы», — сказал он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане с начала 2022 года оформили около 120 тыс. электронных больничных листков.