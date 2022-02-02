В Подмосковье оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году

Короткая ссылка
В Московской области оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году. В январе 2022-го выдали 440 тыс. таких документов.
В Подмосковье оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

С 4 февраля электронный больничный можно будет закрыть через горячую линию 122.

Как отметил глава Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, у такого больничного листа много преимуществ: его невозможно потерять или испортить, а на оформление нужно меньше времени.

«И что самое главное — это сокращает бумажную отчётность, в Московской области мы уже несколько лет активно внедряем цифровизацию во все сферы», — сказал он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане с начала 2022 года оформили около 120 тыс. электронных больничных листков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить