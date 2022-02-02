В Подмосковье оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
С 4 февраля электронный больничный можно будет закрыть через горячую линию 122.
Как отметил глава Комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев, у такого больничного листа много преимуществ: его невозможно потерять или испортить, а на оформление нужно меньше времени.
«И что самое главное — это сокращает бумажную отчётность, в Московской области мы уже несколько лет активно внедряем цифровизацию во все сферы», — сказал он.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане с начала 2022 года оформили около 120 тыс. электронных больничных листков.