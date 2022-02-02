В Подмосковье начался приём заявок на социальную ипотеку для молодых учёных
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Кадры — это один из главных ресурсов Подмосковья, поэтому задача — обеспечить их необходимым уровнем комфортного жилья», — заявила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
По её словам, в 2022 году жильё по программе «Социальная ипотека» смогут получить 28 молодых учёных и 29 специалистов, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Мининвеста.
На данный момент обладателями льготного жилья по этой программе являются 593 молодых учёных и специалиста.
Приём заявок продлится до 31 марта.
Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют построить 2 755 000 кв. м жилья по программе жилищного строительства на 2022 год.