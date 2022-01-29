В Татарстане планируют построить 2,8 млн квадратных метров жилья в 2022 году

В Татарстане планируют построить 2 755 000 кв. м жилья по программе жилищного строительства на 2022 год.

Как сообщает «Реальное время», об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В рамках программы социальной ипотеки нужно построить 72 дома. Возведено уже более 33 тыс. кв. м, что составляет 22% от плана на год.

По коммерческой линии строительства введено в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью 35,6 тыс. кв. м, или 4% от годового плана.

Ранее НСН сообщала, что жители Москвы арендовали или купили у города 11,7 га под строительство частных домов в 2021 году.