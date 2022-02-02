Врачи назвали самые ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса
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В числе первых симптомов называются першение в горле, боль в пояснице, усталость, насморк, ночная потливость, ломота в теле и головная боль.
При этом первичные симптомы могут появиться спустя два дня после контакта с инфицированным коронавирусом.
Ранее главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала, что основные симптомы омикрон-штамма коронавируса «практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций», в частности это насморк, кашель и боль в горле.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что омикрон-штамм коронавируса выявлен почти во всех регионах России.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».