В Якутии началась вакцинация подростков от COVID-19

В Якутии началась вакцинация подростков от коронавируса.

Об этом сообщает ОТР.

«Ставим мы вакцину «Гам-КОВИД-Вак М». Это в пять раз облегчённее, чем у взрослого, ну и считается, что содержит достаточное количество, чтобы произошла хорошая выработка антител», — заявила Валентина Копырина, врач-педиатр Якутской городской больницы №3.

За состоянием вакцинированных следят врачи.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».