В Якутии началась вакцинация подростков от COVID-19

Короткая ссылка
В Якутии началась вакцинация подростков от коронавируса.
В Якутии началась вакцинация подростков от COVID-19
  • ©mikimad
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

«Ставим мы вакцину «Гам-КОВИД-Вак М». Это в пять раз облегчённее, чем у взрослого, ну и считается, что содержит достаточное количество, чтобы произошла хорошая выработка антител», — заявила Валентина Копырина, врач-педиатр Якутской городской больницы №3.

За состоянием вакцинированных следят врачи.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить