Попова заявила о неполном соблюдении учителями масочного режима в школах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что учителя в российских школах не всегда соблюдают масочный режим на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Попова заявила о неполном соблюдении учителями масочного режима в школах
  • РИА Новости

«Преподаватели... не всегда соблюдают масочный режим, не всегда привержены прививкам», — заявила Попова. Её слова приводит РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, учащиеся с приходом омикрон-штамма стали заболевать чаще.

Она подчеркнула, что соблюдение санитарных требований по профилактике COVID-19 в школах должно быть неукоснительным.

Ранее Попова заявила, что среди детей наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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