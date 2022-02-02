Попова заявила о неполном соблюдении учителями масочного режима в школах
- РИА Новости
«Преподаватели... не всегда соблюдают масочный режим, не всегда привержены прививкам», — заявила Попова. Её слова приводит РИА Новости.
По словам главы Роспотребнадзора, учащиеся с приходом омикрон-штамма стали заболевать чаще.
Она подчеркнула, что соблюдение санитарных требований по профилактике COVID-19 в школах должно быть неукоснительным.
Ранее Попова заявила, что среди детей наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».