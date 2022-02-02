Попова рассказала о темпах заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и подростков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 заявила, что среди детей наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом приходятся на детское население», — рассказала она.

По словам Поповой, это дети и подростки от трёх до 14 лет.

«Предпринимаются все необходимые меры для преодоления этого подъёма, для разрыва эпидемиологических цепочек», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова назвала эффективной меру по приостановлению функционирования ряда классов отдельных школ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что порядка 17 тыс. подростков уже вакцинировали от коронавируса препаратом «Спутник М».

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».