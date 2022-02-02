В больницах Москвы внедрят цифровую систему оценки состояния пациентов

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Во всех многопрофильных больницах Москвы внедрят цифровую систему оценки состояния пациентов.
В больницах Москвы внедрят цифровую систему оценки состояния пациентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В основе системы — автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, новый инструмент только помогает определить пациентов, требующих повышенного внимания, а все решения принимает врач.

«Цифровая система медицинской сортировки в настоящее время проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. В 2022 году мы планируем внедрить её во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а далее и в детских стационарах», — уточнила Ракова.

Программа интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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