Собянин: в поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фоне ситуации с коронавирусом в поликлиниках Москвы удалось на 40% сохранить плановую помощь.

Об этом Собянин сказал в ходе президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

По его словам, поликлиники работают в особом режиме, большую часть терапевтов направили на работу с пациентами с ОРВИ и COVID-19. В целом поликлиники принимают в сутки порядка 60 тыс. пациентов.

«Тем не менее очень важно, что при такой нагрузке нам удалось сохранить на 40% и плановую помощь», — отметил мэр столицы.

Собянин добавил, что узкие специалисты также работают на приём, а дежурные врачи принимают по соматике.

«То есть вся система здравоохранения перестроилась, но в то же время работает на обеспечение медицинской помощи не только ковидных больных, ОРВИ, но и других нозологий», — сообщил он.

Также мэр столицы рассказал, что по итогам минувшей недели число случаев коронавирусной инфекции в Москве выросло на 70%, госпитализаций — на 40%.

При этом Собянин отметил, что на текущей неделе темпы роста заболеваемости замедляются.