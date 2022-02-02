Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
- РИА Новости
«Количество заболеваний увеличилось почти на 70%», — заявил он, отметив, что минувшая неделя оказалась очень сложной.
По словам мэра Москвы, на 40% выросло число госпитализаций.
«По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1,6 тыс. человек в сутки», — пояснил Собянин.
Поликлиники Москвы принимают порядка 60 тыс. пациентов с коронавирусом и ОРВИ в сутки.
Собянин отметил, что на текущей неделе динамика роста заболеваемости снижается.
«И я надеюсь... мы выходим на плато», — сказал мэр Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.
С его прогнозом в беседе с RT согласился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.