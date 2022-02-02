Эксперт Роспотребнадзора Горелов отметил увеличение числа заболевающих коронавирусом детей

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о росте числа инфицированных COVID-19 детей.
Эксперт Роспотребнадзора Горелов отметил увеличение числа заболевающих коронавирусом детей
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В комментарии Интерфаксу он отметил подъём уровня заболеваемости за счёт увеличения числа несовершеннолетних пациентов.

«По данным зарубежных исследований, заболеваемость среди детей составляет сейчас порядка 15%, в то время как в предыдущую волну находилась на уровне 10%», — сказал Горелов.

По его словам, дети заболевают точно так же, как и взрослые, в том числе и штаммом «омикрон».

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что дети 5—12 лет переносят «омикрон» как ОРВИ, у детей до пяти лет заболевание протекает в более выраженной форме, а с 12 лет коронавирус переносят в различных формах.

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