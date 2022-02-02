Иммунолог Польнер рассказала о возможных признаках постковидного синдрома

Иммунолог Мария Польнер рассказала о возможных признаках постковидного синдрома.

В беседе с газетой «Известия» она сообщила, что чаще всего это одышка, изменение обоняния и вкуса, повышенная утомляемость, раздражительность и апатия.

«Прежде всего необходимо обратиться к терапевту для проведения следующих исследований: оценка насыщения крови кислородом, спирометрия, рентгенография органов грудной клетки, общий и биохимический анализ крови, определение D-димера», — также отметила Польнер.

По её словам, при наличии жалоб пациента могут направить на консультацию к узкопрофильным специалистам, например к кардиологу, пульмонологу или неврологу.

В то же время, добавила иммунолог, иногда плохое самочувствие может быть связано с длительной изоляцией, неполноценным питанием, сбившимися режимом дня или отсутствием физической активности.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».