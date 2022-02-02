Депутат Госдумы Исаев рассказал о новом законе о занятости

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Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал о новом законе о занятости.
Депутат Госдумы Исаев рассказал о новом законе о занятости
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Стороны социального партнёрства — работодатели и профсоюзы — по-разному смотрят на содержание этого документа. Например, работодатели на заседании рабочей группы сказали, что отношения руководителя и работников должен регулировать Трудовой кодекс, а закон о занятости касается только тех, кто ищет работу. Пока я не готов говорить о конкретных нормах. Мы договорились только о том, что в целом должно быть в этом законе», — заявил Исаев.

По его словам, нужно дать и определение понятию «самозанятые» — это более 3 млн человек, которые определены только через налоговое законодательство как граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход.

«Но в большей части закон будет посвящён, как и ныне действующий, обеспечению трудоустройства, выплате пособий по безработице, защите тех категорий граждан, которым трудно найти работу. Это молодые специалисты, люди предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные родители», — отметил Исаев.

Он добавил, что законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.

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