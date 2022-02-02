В Петербурге на инспектора ГИБДД, ударившего сотрудницу уголовного розыска, завели дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району, ударившего сотрудницу уголовного розыска.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 1 февраля в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела с силой толкнул её руками в грудь, потерпевшая ударилась спиной и головой о стену.

Затем подозреваемый повалил её на пол лицом вниз и рывком завёл руки за спину. У девушки был диагностирован закрытый перелом левой плечевой кости.

Подозреваемый задержан.

Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник, всё произошло в холле помещения 37-го отдела полиции возле дежурной части.

Один сотрудников ГИБДД увидел у девушки кобуру с оружием и начал требовать у неё удостоверение.

Начальница дежурной смены отдела подтвердила им, что 24-летняя девушка действительно работает в этом отделе полиции.

Автоинспекторы продолжили требовать удостоверение. Девушка толкнула одного из дорожных полицейских, а затем попыталась покинуть отделение, но второй мужчина в форме жёстко задержал её.

Ранее сообщалось, что участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга уволят из органов внутренних дел.