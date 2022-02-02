В Петербурге на инспектора ГИБДД, ударившего сотрудницу уголовного розыска, завели дело

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району, ударившего сотрудницу уголовного розыска.
В Петербурге на инспектора ГИБДД, ударившего сотрудницу уголовного розыска, завели дело
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного  п. «в» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 1 февраля в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела с силой толкнул её руками в грудь, потерпевшая ударилась спиной и головой о стену.

Затем подозреваемый повалил её на пол лицом вниз и рывком завёл руки за спину. У девушки был диагностирован закрытый перелом левой плечевой кости.

Подозреваемый задержан.

Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник, всё произошло в холле помещения 37-го отдела полиции возле дежурной части.

Один сотрудников ГИБДД увидел у девушки кобуру с оружием и начал требовать у неё удостоверение.

Начальница дежурной смены отдела подтвердила им, что 24-летняя девушка действительно работает в этом отделе полиции.

Автоинспекторы продолжили требовать удостоверение. Девушка толкнула одного из дорожных полицейских, а затем попыталась покинуть отделение, но второй мужчина в форме жёстко задержал её.

Ранее сообщалось, что участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга уволят из органов внутренних дел.

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