Участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят

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Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел... принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сказано в сообщении.

Конфликт произошёл между инспектором ДПС и сотрудницей уголовного розыска, мужчина задержан.

На видео, появившемся в интернете, участники конфликта сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у неё оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоём её скручивают под пронзительные крики.

По данным СК, девушка получила закрытый перелом левого плеча.

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