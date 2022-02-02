Участников конфликта в отделе полиции в Петербурге уволят

Все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел... принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сказано в сообщении.

Конфликт произошёл между инспектором ДПС и сотрудницей уголовного розыска, мужчина задержан.

На видео, появившемся в интернете, участники конфликта сначала пререкаются, сотрудники ДПС не дают девушке пройти внутрь отдела, мотивируя это наличием у неё оружия, она толкает сотрудника ДПС, а те вдвоём её скручивают под пронзительные крики.

По данным СК, девушка получила закрытый перелом левого плеча.