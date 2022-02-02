В России за сутки выявили 141 883 случая коронавируса
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Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
За 24 часа в стране из-за коронавируса скончались 678 человек, накануне — 663 пациента.
Также за сутки в стране были выписаны 48 426 человек, накануне — 40 301.
Ранее сообщалось, что Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на удалённую работу максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.