В России за сутки выявили 141 883 случая коронавируса

За сутки в России выявили 141 883 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 125 836 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За 24 часа в стране из-за коронавируса скончались 678 человек, накануне — 663 пациента.

Также за сутки в стране были выписаны 48 426 человек, накануне — 40 301.

Ранее сообщалось, что Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на удалённую работу максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.