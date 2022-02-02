Group-IB предупредила о торговле мошенниками детскими сертификатами о вакцинации

Согласно исследованию компании по кибербезопасности Group-IB, в сети стали появляться предложения о продаже фейковых справок о вакцинации детей «Спутником М».

«Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей «Спутником М», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.

Цена варьируется от 5 тыс. до 8 тыс. рублей.

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