Group-IB предупредила о торговле мошенниками детскими сертификатами о вакцинации

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Согласно исследованию компании по кибербезопасности Group-IB, в сети стали появляться предложения о продаже фейковых справок о вакцинации детей «Спутником М».
Group-IB предупредила о торговле мошенниками детскими сертификатами о вакцинации
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«Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей «Спутником М», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что чаще всего подобные услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на специализированных сайтах, в социальных сетях и на теневых форумах.

Цена варьируется от 5 тыс. до 8 тыс. рублей.

В Нижневартовске, как сообщалось, завели уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух медработников. Как уточняется, врачи вносили заведомо ложные сведения о вакцинации в медицинские документы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал начало вакцинации подростков от коронавируса в России.

В беседе с «Известиями» парламентарий отметил, что подростковая вакцинация должна оказать приоритетное воздействие на распространение коронавируса, поскольку именно эта возрастная группа до сих пор не иммунизирована.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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