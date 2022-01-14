В ХМАО завели дело по факту фальсификации сведений о вакцинации

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В Нижневартовске завели уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух медработников. Как уточняется, врачи вносили заведомо ложные сведения о вакцинации в медицинские документы.
В ХМАО завели дело по факту фальсификации сведений о вакцинации
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Установлено, что в июне — ноябре 2021 года медработники вносили заведомо ложные сведения в медицинские документы и единую государственную информационную систему в сфере Минздрава России.

Данные касались прививок от COVID-19. Фактически вакцинация не производилась, а подозреваемые получали вознаграждение.

Незаконной услугой воспользовались не менее 14 человек, которые впоследствии получили сертификаты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщал сайт Newinform, три жителя Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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