Полпред Трутнев заявил, что Приморье привлекает до 70% инвестиций всего Дальнего Востока

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Приморский край привлекает до 70% инвестиций всего Дальнего Востока. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Сегодня на территории Приморья инвестиции идут достаточно активно. Приморье сегодня привлекает до 70% инвестиций от всего дальневосточного объёма. В территориях опережающего развития, в Свободном порту сегодня реализуется 1969 проектов при общей цифре 2700 — это более 60%», — приводит его слова РИА Новости.

В Приморье было инвестировано около 401 млрд рублей, уточнил Трутнев.

«Создано 40 тыс. рабочих мест. Это тоже почти половина от количества созданных в целом на Дальнем Востоке», — отметил он.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что после введения льготного налогового режима на Курильских островах будут рады «зарубежным инвесторам из любых стран».

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