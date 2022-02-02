РБК: вице-премьер Хуснуллин утвердил план по поддержке отрасли транспортного строительства

Вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по изменению правового регулирования для поддержки отрасли транспортного строительства. Об этом сообщает РБК.

«В документе перечислены шаги по регулированию цен на госконтракты из-за роста цен на стройматериалы и рабочую силу, предложены изменения законодательства о госзакупках, Градостроительного кодекса и других норм, а также решение вопросов казначейского и банковского сопровождения гоcконтрактов», — говорится в сообщении.

В частности, в феврале планируется представить механизм компенсации удорожания работ по ремонту и содержанию дорог.

Ранее Хуснуллин рассказал о планах строительства метро в Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске в 2022 году.

Как сообщало ФАН, что строительство БКЛ метро в Москве планируют завершить к 2024 году.