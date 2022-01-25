Хуснуллин рассказал о планах строительства метро в Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске
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«Планируем начать крупные объекты в строительстве — это станция метрополитена «Театральная» в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.
Всего 20 регионам одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта на сумму более 160 млрд рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в наступившем году в столице планируется ввести ещё 30 км выделенных полос для общественного транспорта.