Хуснуллин рассказал о планах строительства метро в Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске

В 2022 году планируется начало строительства новой станции метро в Самаре, продление одной из линий метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение строительства инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Планируем начать крупные объекты в строительстве — это станция метрополитена «Театральная» в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.

Всего 20 регионам одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта на сумму более 160 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в наступившем году в столице планируется ввести ещё 30 км выделенных полос для общественного транспорта.