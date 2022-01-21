В Москве введут 30 км выделенных полос для общественного транспорта в 2022 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в наступившем году в столице планируется ввести ещё 30 км выделенных полос для общественного транспорта.
В Москве введут 30 км выделенных полос для общественного транспорта в 2022 году
  • AP

Об этом сообщает НТВ.

Благодаря выделенным полосам средняя скорость московских автобусов выросла в два-три раза, отметил мэр. Количество аварий с автобусами и электробусами на таких участках снизилось на 25%.

«Но главное — их (автобусы и электробусы. — RT) ничто не задерживает в пути, и они могут ходить чётко по расписанию. Это очень важно, особенно в холода», — отметил Собянин.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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