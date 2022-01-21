В Москве введут 30 км выделенных полос для общественного транспорта в 2022 году
- AP
Об этом сообщает НТВ.
Благодаря выделенным полосам средняя скорость московских автобусов выросла в два-три раза, отметил мэр. Количество аварий с автобусами и электробусами на таких участках снизилось на 25%.
«Но главное — их (автобусы и электробусы. — RT) ничто не задерживает в пути, и они могут ходить чётко по расписанию. Это очень важно, особенно в холода», — отметил Собянин.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.