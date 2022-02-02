«Известия»: в Госдуме планируют в 40 раз увеличить штраф за зацепинг в поездах

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Госдума России рассматривает законопроект об ужесточении наказания за нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте. В частности, планируется увеличение штрафа за зацепинг в 40 раз — с 100 рублей до 4 тыс. рублей, сообщают «Известия».
«Известия»: в Госдуме планируют в 40 раз увеличить штраф за зацепинг в поездах
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счёту, никакой ответственности нет. 4 тыс. рублей против 100 — это уже совсем другая сумма. Конечно, мы понимаем, что малолетний нарушитель вряд ли сможет сам заплатить его, подключатся родители, и вот их воздействие также позволит сократить количество зацеперов, а, следовательно, снизить число травм и трагедий на железной дороге», — объяснил один из авторов законопроекта, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Анатолий Выборный.

Законопроект рекомендовали к рассмотрению 15 февраля.

В России с 10 января вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей.

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