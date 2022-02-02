Правительство России ввело запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля

Правительство России ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры на срок со 2 февраля по 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«Подписано постановление Правительства России, предусматривающее введение временного запрета на экспорт аммиачной селитры со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в России зафиксирован повышенный спрос на азотные удобрения со стороны промышленных предприятий и производителей сельскохозяйственных товаров.

«Ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период её максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса», — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В октябре министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнёв заявил, что рост взаимной торговли России со странами дальнего зарубежья в 2021 году составил 35%, а увеличение товарооборота с государствами ЕЭС достигло 24%.

Как сообщало НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы превысил $29 млрд в январе — ноябре 2021 года.