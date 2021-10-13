В ЕЭК сообщили о росте торговли России со странами дальнего зарубежья на 35% в 2021 году

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Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнёв заявил, что рост взаимной торговли России со странами дальнего зарубежья в 2021 году составил 35%, а увеличение товарооборота с государствами ЕЭС достигло 24%.
В ЕЭК сообщили о росте торговли России со странами дальнего зарубежья на 35% в 2021 году
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Об этом сообщает газета «Известия».

«Если мы посмотрим по таким показателям, как физический объём, то, по прогнозам ВТО, в физобъёмах по итогам 2021 года рост будет 10%. Мы смотрим по семи месяцам текущего года — у нас рост по физобъёмам по нашему экспорту, по несырьевому неэнергетическому, 15%. Я могу сказать, что в целом мы неплохо прошли пандемию в прошлом году», — отметил Слепнёв на конференции, посвящённой XIV Евразийскому экономическому форуму.

Ранее НСН сообщала, что доля Москвы в российском экспорте косметической продукции в первом полугодии 2021 года достигла 46,5%.

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