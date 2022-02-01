Экономист Смирнов прокомментировал ситуацию с ценами на молочную продукцию
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что потребители могут и не заметить подорожания конкретной марки, если в целом сегмент будет достаточно расширен.
«Всегда можно найти альтернативу продукту той марки, который дорожает, особенно если мы говорим о молочной продукции. Ассортимент огромен, и всегда найдётся тот товар, которому стоит отдать предпочтение», — сказал эксперт.
По его словам, какие-то позиции приходится повышать в цене, иначе производители станут работать себе в убыток.
Как добавил Смирнов, рынок производителей расширяется, а за счёт субсидирования не происходит резкого изменения ценообразования.
Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о ценах на молочную продукцию.