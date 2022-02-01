Эксперт Финансового университета Цыганов высказался о ценах на молочную продукцию

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о ценах на молочную продукцию.

«Постепенный рост цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году вполне ожидаем, хотя и не ожидается радикального скачка», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, меры, которые принимает Минсельхоз, позволили снизить влияние инфляции и добиться стабилизации, в частности за счёт внутренних ресурсов производителей, повышения эффективности их бизнес-процессов, мер государственной поддержки.

Как отметил эксперт, данные меры позволяют рассчитывать на сохранение сложившейся ситуации.

Ранее член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.