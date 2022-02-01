Пациенты с ОРВИ получили возможность записаться к дежурному врачу на вечерние часы в Подмосковье

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Пациенты с ОРВИ получили возможность записаться на приём к дежурному врачу в вечерние часы (с 16:00 до 20:00) в Московской области.
Пациенты с ОРВИ получили возможность записаться к дежурному врачу на вечерние часы в Подмосковье
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Об этом сообщает kp.ru.

«В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами», — заявила зампред правительства региона, министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Она отметила, что вечерняя запись позволит жителям спланировать свой визит заранее.

Возможность обратиться к дежурному врачу без записи сохраняется.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России зарегистрировали 125 836 случаев COVID-19.

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