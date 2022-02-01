Пациенты с ОРВИ получили возможность записаться к дежурному врачу на вечерние часы в Подмосковье
- ©Team Static
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает kp.ru.
«В Подмосковье по-прежнему ежедневно выявляется большое количество заболевших COVID-19. Мы усилили первичное звено дополнительными врачами», — заявила зампред правительства региона, министр здравоохранения Светлана Стригункова.
Она отметила, что вечерняя запись позволит жителям спланировать свой визит заранее.
Возможность обратиться к дежурному врачу без записи сохраняется.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России зарегистрировали 125 836 случаев COVID-19.