Экономист Зубец назвал условия получения российскими семьями ипотечного займа

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Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, при каком совокупном доходе супруги могут рассчитывать на ипотечный кредит.
Экономист Зубец назвал условия получения российскими семьями ипотечного займа
  • Legion-Media

Своим мнением он поделился с радио «Говорит Москва».

«По данным Бюро кредитных историй, для того чтобы семья могла взять ипотечный кредит, её доход должен быть больше 100 тыс. рублей. С моей точки зрения, это заниженная оценка, в реальности можно говорить об ипотеке при совокупном доходе семьи в 130—150 тыс. рублей. Если доход ниже, то нужно подумать, прежде чем связываться с ипотекой», — сказал эксперт.

Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.

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